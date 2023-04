Civitavecchia | contributi per l’affitto | pubblicato l’avviso

(Di mercoledì 12 aprile 2023)– L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è onlinepubblico per la concessione deiintegrativi per il pagamento dei canoni di locazione. “Il sostegno alle famiglie in difficoltà è un aspetto del nostro impegno che ci guida alla “bella politica” – dichiara l’assessore Napoli, – nello spirito di servizio che fa di un’Amministrazione pubblica il cuore della coesione sociale. Ringrazio il lavoro dei nostri uffici che, una volta di più, confermano la loro efficienza al di là di ogni difficoltà”. Per inoltrare la richiesta è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, di uno Stato aderente all’Unione europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Ue, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; residenza anagrafica o ...

L'assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è online l'Avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. «Il sostegno alle famiglie ...