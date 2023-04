Cinema, successo per la prima giornata del Premio Film Impresa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Grande successo di pubblico per la prima giornata del Premio Film Impresa, che ha preso il via presso la Casa del Cinema a Roma. L'iniziativa, nata su spinta del Presidente di Unindustria Angelo Camilli, attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, è realizzata con il supporto di Confindustria ed è presieduta da Giampaolo Letta. Il suo obiettivo è raccontare le storie d'Impresa, le realtà produttive e i valori delle aziende italiane e dei suoi lavoratori attraverso i diversi linguaggi del Cinema: dal racconto documentario alla sperimentazione tecnologica, dall'animazione tradizionale a quella digitale, dalla testimonianza diretta alla finzione. A seguito dei saluti d'apertura - alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Grandedi pubblico per ladel, che ha preso il via presso la Casa dela Roma. L'iniziativa, nata su spinta del Presidente di Unindustria Angelo Camilli, attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, è realizzata con il supporto di Confindustria ed è presieduta da Giampaolo Letta. Il suo obiettivo è raccontare le storie d', le realtà produttive e i valori delle aziende italiane e dei suoi lavoratori attraverso i diversi linguaggi del: dal racconto documentario alla sperimentazione tecnologica, dall'animazione tradizionale a quella digitale, dalla testimonianza diretta alla finzione. A seguito dei saluti d'apertura - alla ...

