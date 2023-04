Cinema, Sangiuliano: “I film nelle sale per non oltre 105 giorni prima della distribuzione nelle piattaforme” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Oggi al Mic si è insediato il nuovo Consiglio Superiore dello Spettacolo, presieduto da Eleonora Abbagnato. Ne fanno parte donne e uomini che già hanno dimostrato il loro valore in questo settore: lo spettacolo è parte fondamentale del nuovo immaginario italiano”. Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Che dà un’altra notizia proprio su un settore per eccellenza promotore di immaginario: il Cinema. “E’ intenzione di questo governo promuovere un intervento organico che fissi per tutti i film, italiani e stranieri, anche non destinatari di benefici statali, un periodo di permanenza in sala non superiore ai 105 giorni, fatta salva la possibilità di deroga”. Lo ha specificato rispondendo alla Camera a un question time sulle iniziative urgenti a sostegno del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Oggi al Mic si è insediato il nuovo Consiglio Superiore dello Spettacolo, presieduto da Eleonora Abbagnato. Ne fanno parte donne e uomini che già hanno dimostrato il loro valore in questo settore: lo spettacolo è parte fondamentale del nuovo immaginario italiano”. Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministroCultura Gennaro. Che dà un’altra notizia proprio su un settore per eccellenza promotore di immaginario: il. “E’ intenzione di questo governo promuovere un intervento organico che fissi per tutti i, italiani e stranieri, anche non destinatari di benefici statali, un periodo di permanenza in sala non superiore ai 105, fatta salva la possibilità di deroga”. Lo ha specificato rispondendo alla Camera a un question time sulle iniziative urgenti a sostegno del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_sangiuliano : Il Giappone è una nazione dall’identità forte e tradizionale. Italia e Giappone sono legate da antica amicizia. Co… - SecolodItalia1 : Cinema, Sangiuliano: “I film nelle sale per non oltre 105 giorni prima della distribuzione nelle piattaforme”… - AgCultNews : Cinema, Sangiuliano: ritengo congruo limite di 105 giorni per finestre temporali - CarterNicK50 : RT @NICOLACATAR: 'Sangiuliano non è Galeazzo Ciano, la Rai non è l’Eiar, il cinema non è il Luce, ma stiamo attenti, perché già una volta n… - blusewillis2 : RT @movarturolt: @g_sangiuliano sei l'ignoranza fatta prodotto organico. cambia spacciatore! L'universalità dell'arte del cinema e della mu… -