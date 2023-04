Cina, Xi Jinping: “Forze armate si preparino a combattimenti reali” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole del presidente cinese dopo un'ispezione: "Aumentare addestramento" Le Forze armate cinesi devono ”aumentare il loro l’addestramento militare per essere pronte a combattimenti reali”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, citato dall’emittente televisiva Cctv dopo aver ispezionato la marina del Comando del teatro meridionale dell’esercito cinese. Come riporta l’agenzia di stampa Xinhua, Xi ha sottolineato che le Forze armate cinesi devono continuare l’addestramento per essere pronte al combattimento e migliorare la loro modernizzazione su tutti i fronti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole del presidente cinese dopo un'ispezione: "Aumentare addestramento" Lecinesi devono ”aumentare il loro l’addestramento militare per essere pronte a”. Lo ha detto il presidente cinese Xi, citato dall’emittente televisiva Cctv dopo aver ispezionato la marina del Comando del teatro meridionale dell’esercito cinese. Come riporta l’agenzia di stampa Xinhua, Xi ha sottolineato che lecinesi devono continuare l’addestramento per essere pronte al combattimento e migliorare la loro modernizzazione su tutti i fronti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

