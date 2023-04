Cina-Taiwan, Xi Jinping prepara l’esercito a “combattimenti veri”. E annuncia la no fly zone. Taipei: “Dobbiamo farci trovare pronti” (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Cina minaccia di dichiarare guerra a Taiwan, la ‘isola ribelle’ dice che si farà trovare preparata e chiede l’aiuto dei Paesi occidentali. La crisi nell’Indo-Pacifico rischia di aprire un nuovo fronte di guerra tra la Repubblica Popolare e il fronte, con gli Stati Uniti in testa, che si è detto pronto a difendere l’autonomia di Taiwan in caso di invasione militare da parte dell’esercito di Xi Jinping. Proprio il presidente del gigante asiatico è tornato a parlare della tensione tra i due governi facendo appello alle proprie forze armate affinché “rafforzino l’addestramento in direzione di combattimenti veri”, mentre il ministero dei Trasporti di Taipei fa sapere che Pechino imporrà una no fly zone a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Laminaccia di dichiarare guerra a, la ‘isola ribelle’ dice che si faràta e chiede l’aiuto dei Paesi occidentali. La crisi nell’Indo-Pacifico rischia di aprire un nuovo fronte di guerra tra la Repubblica Popolare e il fronte, con gli Stati Uniti in testa, che si è detto pronto a difendere l’autonomia diin caso di invasione militare da parte deldi Xi. Proprio il presidente del gigante asiatico è tornato a parlare della tensione tra i due governi facendo appello alle proprie forze armate affinché “rafforzino l’addestramento in direzione di”, mentre il ministero dei Trasporti difa sapere che Pechino imporrà una no flya ...

