Cina e Taiwan, la guerra si avvicina (Di mercoledì 12 aprile 2023) A un anno dalla guerra in Ucraina, destinata a non finire presto, ce n’è un’altra che si affaccia all’orizzonte: quella fra Cina e Taiwan. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha infatti invitato le forze armate a “rafforzare l’addestramento militare orientato al combattimento reale“. Lo ha riferito Cctv, l’emittente statale di Pechino. Xi Jinping ha parlato durante un viaggio di ispezione navale. Le sue dichiarazioni arrivano poco dopo le maxi esercitazioni militari di tre giorni dell’Esercito popolare di liberazione cinese nello Stretto di Taiwan. Aerei da guerra nelle esercitazioni contro Taiwan sui maxischermi cinesi. Foto Ansa/Epa Wu HaoTaiwan, cosa sta succedendo Dall’altra sponda, ovvero dall’isola stessa di Taiwan, il ministro degli Esteri, Joseph ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 aprile 2023) A un anno dallain Ucraina, destinata a non finire presto, ce n’è un’altra che si affaccia all’orizzonte: quella fra. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha infatti invitato le forze armate a “rafforzare l’addestramento militare orientato al combattimento reale“. Lo ha riferito Cctv, l’emittente statale di Pechino. Xi Jinping ha parlato durante un viaggio di ispezione navale. Le sue dichiarazioni arrivano poco dopo le maxi esercitazioni militari di tre giorni dell’Esercito popolare di liberazione cinese nello Stretto di. Aerei danelle esercitazioni controsui maxischermi cinesi. Foto Ansa/Epa Wu Hao, cosa sta succedendo Dall’altra sponda, ovvero dall’isola stessa di, il ministro degli Esteri, Joseph ...

