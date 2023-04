Cile, approvata la riforma sulle 40 ore lavorative (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Senato del Cile ha approvato oggi con un'ampia maggioranza il progetto di legge per la riduzione della settimana lavorativa da 45 a 40 ore. Il testo, presentato quattro anni fa dall'allora deputata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Senato delha approvato oggi con un'ampia maggioranza il progetto di legge per la riduzione della settimana lavorativa da 45 a 40 ore. Il testo, presentato quattro anni fa dall'allora deputata ...

