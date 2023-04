Ciclismo, Tadej Pogacar: “Non mi voglio fermare, cerco il grande risultato alla Amstel Gold Race” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tadej Pogacar torna alla carica verso le prossime Classiche di primavera. Dopo una prima parte di stagione, come sempre, di altissimo livello, il fuoriclasse sloveno si rimbocca le maniche in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. Dopo aver vinto il Giro delle Fiandre il classe 1998 sarà infatti al via anche di Amstel Gold Race e Liegi–Bastogne–Liegi che arriveranno nelle prossime settimane. Si inizierà già dalla domenica in arrivo, con la corsa olandese che alzerà il sipario sul Trittico delle Ardenne, quindi la Freccia Vallone che sarà in scena il 19 aprile, mentre domenica 23 toccherà alla corsa belga che si disputa nella regione della Vallonia. La squadra del due volte vincitore del Tour de France si prepara con una line-up quanto mai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023)tornacarica verso le prossime Classiche di primavera. Dopo una prima parte di stagione, come sempre, di altissimo livello, il fuoriclasse sloveno si rimbocca le maniche in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. Dopo aver vinto il Giro delle Fiandre il classe 1998 sarà infatti al via anche die Liegi–Bastogne–Liegi che arriveranno nelle prossime settimane. Si inizierà già ddomenica in arrivo, con la corsa olandese che alzerà il sipario sul Trittico delle Ardenne, quindi la Freccia Vallone che sarà in scena il 19 aprile, mentre domenica 23 toccheràcorsa belga che si disputa nella regione della Vallonia. La squadra del due volte vincitore del Tour de France si prepara con una line-up quanto mai ...

