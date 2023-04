Cibo sintetico, Coldiretti: sono 53 i pericoli per la salute degli alimenti definiti dall’Oms “a base cellulare” (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA – Dalle allergie ai tumori sono 53 i pericoli potenziali per la salute dei cibi sintetici, prodotti in laboratorio, individuati nel primo rapporto Fao – Oms sul “Cibo a base cellulare”, definizione considerata piu’ chiara rispetto al termine “coltivato” preferito invece dalle industrie produttrici ma ritenuto essere fuorviante dalle due Autorità mondiali. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sul Rapporto pubblicato dalla Fao e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ritiene anche discutibile usare per questi prodotti i termini carne, pollo o pesce. Il documento di 134 pagine evidenzia – sottolinea la Coldiretti – la necessità di garantire la sicurezza alimentare con l’identificazione dei pericoli potenziali nella ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA – Dalle allergie ai tumori53 ipotenziali per ladei cibi sintetici, prodotti in laboratorio, individuati nel primo rapporto Fao – Oms sul “”, definizione considerata piu’ chiara rispetto al termine “coltivato” preferito invece dalle industrie produttrici ma ritenuto essere fuorviante dalle due Autorità mondiali. E’ quanto emerge dall’analisi dellasul Rapporto pubblicato dalla Fao e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ritiene anche discutibile usare per questi prodotti i termini carne, pollo o pesce. Il documento di 134 pagine evidenzia – sottolinea la– la necessità di garantire la sicurezza alimentare con l’identificazione deipotenziali nella ...

