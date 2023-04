Ci Vuole un Fiore raddoppia con Frassica, Vecchioni, Arca e Rosa Chemical tra gli ospiti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Francesco Gabbani (foto US Rai) Torna su Rai 1 lo show “votato” alla sostenibilità e il futuro del Pianeta. Da venerdì 14 aprile, per due puntate (una in più rispetto allo scorso anno), Francesco Gabbani conduce Ci Vuole un Fiore. Più che l’assenza di Francesca Fialdini al fianco del cantautore, la novità principale rispetto alla passata stagione è la scelta di strizzare maggiormente l’occhio al varietà e all’aspetto più emotivo dell’essere “green”, lasciando ad altri contesti più ingessati ed esperti i dati tecnici e divulgativi su un tema comunque importante ma che potrebbe risultare fin troppo pesante in prima serata. In tal senso, il parterre di ospiti che animerà il doppio appuntamento nel venerdì sera di Rai 1 sarà di puro intrattenimento, soprattutto musicale. Attesi, tra gli altri, Rosa ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Francesco Gabbani (foto US Rai) Torna su Rai 1 lo show “votato” alla sostenibilità e il futuro del Pianeta. Da venerdì 14 aprile, per due puntate (una in più rispetto allo scorso anno), Francesco Gabbani conduce Ciun. Più che l’assenza di Francesca Fialdini al fianco del cantautore, la novità principale rispetto alla passata stagione è la scelta di strizzare maggiormente l’occhio al varietà e all’aspetto più emotivo dell’essere “green”, lasciando ad altri contesti più ingessati ed esperti i dati tecnici e divulgativi su un tema comunque importante ma che potrebbe risultare fin troppo pesante in prima serata. In tal senso, il parterre diche animerà il doppio appuntamento nel venerdì sera di Rai 1 sarà di puro intrattenimento, soprattutto musicale. Attesi, tra gli altri,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Per fare un fiore ci vuole un ramo, ma per fare una serata imperdibile… #CiVuoleUnFiore!?? Da venerdì 14 aprile in… - fabiofabbretti : #CiVuoleUnFiore raddoppia con Frassica, Vecchioni, Arca e Rosa Chemical tra gli ospiti - MariP1951 : #NellaLontananza #SalaLettura Ma infine la lontananza può essere efficace. Il desiderio, la voglia di rivederci, fi… - mazziotta91 : Sarà un piacere rivedere ci vuole un fiore con tanti begli ospiti #oggièunaltrogiorno - megiu_ : RT @RaiUno: Per fare un fiore ci vuole un ramo, ma per fare una serata imperdibile… #CiVuoleUnFiore!?? Da venerdì 14 aprile in prima serata… -