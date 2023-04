Ci vuole un fiore 2023 su Rai 1 con Francesco Gabbani: quando inizia, puntate e ospiti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Francesco Gabbani è pronto per fare il suo grande ritorno in televisione, e ad intrattenere il suo pubblico nel migliori modo possibile. Saranno due le puntate del suo innovativo show “Ci vuole un fiore” su Rai 1 che ci terranno compagnia nelle prossime serate. Del resto, lo scorso anno il suo show fu un successo conclamato, così come hanno dimostrato gli ascolti tv e i numeri registrati durante le puntate. Sanremo 2020, canzone Francesco Gabbani: testo, significato, video ‘Viceversa’ Francesco Gabbani e il suo show: ”Ci vuole un fiore” Dunque, dopo il grande successo dell’anno scorso, ecco che Francesco Gabbani è pronto a replicare, ovviamente con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023)è pronto per fare il suo grande ritorno in televisione, e ad intrattenere il suo pubblico nel migliori modo possibile. Saranno due ledel suo innovativo show “Ciun” su Rai 1 che ci terranno compagnia nelle prossime serate. Del resto, lo scorso anno il suo show fu un successo conclamato, così come hanno dimostrato gli ascolti tv e i numeri registrati durante le. Sanremo 2020, canzone: testo, significato, video ‘Viceversa’e il suo show: ”Ciun” Dunque, dopo il grande successo dell’anno scorso, ecco cheè pronto a replicare, ovviamente con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Per fare un fiore ci vuole un ramo, ma per fare una serata imperdibile… #CiVuoleUnFiore!?? Da venerdì 14 aprile in… - CorriereCitta : Ci vuole un fiore 2023 su Rai 1 con Francesco Gabbani: quando inizia, puntate e ospiti - FunweekMag : Dopo il successo della prima edizione, torna in prima serata lo show green #Civuoleunfiore con @frankgabbani padron… - ginugiola : RT @Agenzia_Ansa: 'Mai dire mai. La musica rimane al centro della mia vita, ma la televisione è un'esperienza che mi affascina'. Francesco… - Tizio8020 : RT @lorenzo_bosi: @CottarelliCPI Ma chi la vuole la cittadinanza italiana? Una nazione che dovrebbe essere il fiore all'occhiello del mond… -