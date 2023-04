Christophe Galtier, l’allenatore del Psg nella bufera per frasi razziste quando allenava il Nizza (Di mercoledì 12 aprile 2023) l’allenatore del Psg Christophe Galtier è nella bufera. È accusato di aver pronunciato frasi razziste nel periodo in cui guidava il Nizza, tra il 2021 e il 2022. Rmc Sport ha svelato l’esistenza di una mail, indirizzata alla dirigenza del club della Costa Azzurra, contenente una discussione tra Galtier e Julien Fournier, allora direttore generale del Nizza. Stando a quest’ultimo, l’allenatore gli disse che “dovevo tenere conto della realtà della città e che non potevamo avere tanti neri e musulmani nella squadra”. “Siamo nella città di Jacques Médecin, questa squadra non corrisponde a ciò che vuole la gente”, sarebbe stata un’altra osservazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023)del Psg. È accusato di aver pronunciatonel periodo in cui guidava il, tra il 2021 e il 2022. Rmc Sport ha svelato l’esistenza di una mail, indirizzata alla dirigenza del club della Costa Azzurra, contenente una discussione trae Julien Fournier, allora direttore generale del. Stando a quest’ultimo,gli disse che “dovevo tenere conto della realtà della città e che non potevamo avere tanti neri e musulmanisquadra”. “Siamocittà di Jacques Médecin, questa squadra non corrisponde a ciò che vuole la gente”, sarebbe stata un’altra osservazione di ...

