Chris Jericho: "All In sarà sancirà la vittoria con gli haters" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tony Khan, patron della AEW, ha deciso di alzare la posta in palio annunciando un mega show a fin agosto in quel di Londa dove il suo "All in" andrà in scena nel teatro dei grandi, lo stadio di Wembley. La notizia è stata presa con molta "incertezza" da parte dei sostenitori della compagine in quanto non convinti che la giovane realtà possa riempire uno stadio cosi grande. Chris Jericho, caposaldo della federazione di Jacksonville, ha voluto dire la sua in merito. haters gonna hate "Mi fa ridere il fatto che la gente indichi All in come un fallimento annunciato… solo noi sapiamo quanti biglietti venderemo! Non vedo l'ora di far chiudere la bocca a tutti gli haters!".

