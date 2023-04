Chris Evans non presenterà mai il Saturday Night Live: "L'idea mi terrorizza" (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'attore ha commentato la possibilità di presentare un giorno il mitico programma di sketch americano, ma l'idea non lo entusiasma. In un'intervista concessa a ET Canada, Chris Evans ha parlato dell'idea di condurre un episodio del Saturday Night Live. L'attore ha elogiato la sua partner di Ghosted, Ana de Armas, per aver accettato di condurre l'episodio del 15 aprile, ma ha dichiarato di aver "evitato di condurre il SNL" per anni. Evans ha ammesso di non vedersi come una persona divertente e ha rivelato che l'idea di accettare l'incarico lo terrorizza non poco. "Beh, un cameo potrei sopportarlo. Da anni evito come la peste l'opportunità di presentare il SNL perché ho molta paura. Mi terrorizza. Per me ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'attore ha commentato la possibilità di presentare un giorno il mitico programma di sketch americano, ma l'non lo entusiasma. In un'intervista concessa a ET Canada,ha parlato dell'di condurre un episodio del. L'attore ha elogiato la sua partner di Ghosted, Ana de Armas, per aver accettato di condurre l'episodio del 15 aprile, ma ha dichiarato di aver "evitato di condurre il SNL" per anni.ha ammesso di non vedersi come una persona divertente e ha rivelato che l'di accettare l'incarico lonon poco. "Beh, un cameo potrei sopportarlo. Da anni evito come la peste l'opportunità di presentare il SNL perché ho molta paura. Mi. Per me ...

