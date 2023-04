Choc in Tunisia | calciatore accusato di terrorismo si dà fuoco

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr – Scena a dir poco scioccante in. Undi 35 anni, Nizar Aissaoui, si è datodavanti a una stazione di polizia dopo essere statodi. Il terribile episodio è avvenuto per l’esattezza due giorni fa ad Haffouz, nel governatorato di Kairouan, nellacentrale. Stando a quanto riportato dal quotidiano locale Kapitalis, il 35enneera statodalle autorità coinvolgimento in un atto terroristico. Pare invece che l’uomo avesse sporto denuncia contro un commerciante di frutta che vendeva banane a 10 dinari al chilo, prezzo ritenuto “gonfiato” ovvero pari al doppio rispetto a quello fissato dal ministero del Commercio. Ilaveva poi avuto una lite con il ...

