Chiuse dalla Procura federale le indagini sulla manovra “stipendi” che coinvolge la Juventus (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si sono Chiuse oggi le indagini della Procura federale della FIGC sulla cosiddetta “manovra stipendi, partnership e agenti” riguardante la Juventus, notificandolo alla società e a otto dirigenti. Gli ex dirigenti coinvolti che hanno ricevuto l’avviso sono Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin e Cesare Gabasio. Il Procuratore Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio del principio di lealtà sportiva per più filoni, ovvero questo sugli stipendi, a cui si aggiunge anche quello sulle plusvalenze per il quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si sonooggi ledelladella FIGCcosiddetta “, partnership e agenti” riguardante la, notificandolo alla società e a otto dirigenti. Gli ex dirigenti coinvolti che hanno ricevuto l’avviso sono Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin e Cesare Gabasio. Iltore Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio del principio di lealtà sportiva per più filoni, ovvero questo sugli, a cui si aggiunge anche quello sulle plusvalenze per il quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Conipenalizzazione ...

