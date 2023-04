Chiesa e Di Maria portano al cambio modulo: decisione inevitabile (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Juventus, in questo finale di stagione, potrebbe cambiare modulo e il motivo sarebbe quello di favorire due come Chiesa e Di Maria. In questa stagione, la Juventus ha cambiato pelle passando ad un 3-5-2 che ha portato i suoi frutti permettendo ai bianconeri di risolvere le difficoltà maturare nella prima parte di campionato. Un sistema di gioco che potrebbe essere riproposto il prossimo anno visto le caratteristiche della rosa a disposizione di Allegri. Chiesa Di Maria (LaPresse)Secondo le ultime indiscrezioni, però, non è da escludere un ritorno al 4-3-3 e questo per via di due giocatori decisamente importanti all’interno della squadra bianconera. Facciamo riferimento a Chiesa e Di Maria; i due hanno mostrato, nel secondo tempo della partita contro la Lazio, di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Juventus, in questo finale di stagione, potrebbe cambiaree il motivo sarebbe quello di favorire due comee Di. In questa stagione, la Juventus ha cambiato pelle passando ad un 3-5-2 che ha portato i suoi frutti permettendo ai bianconeri di risolvere le difficoltà maturare nella prima parte di campionato. Un sistema di gioco che potrebbe essere riproposto il prossimo anno visto le caratteristiche della rosa a disposizione di Allegri.Di(LaPresse)Secondo le ultime indiscrezioni, però, non è da escludere un ritorno al 4-3-3 e questo per via di due giocatori decisamente importanti all’interno della squadra bianconera. Facciamo riferimento ae Di; i due hanno mostrato, nel secondo tempo della partita contro la Lazio, di ...

