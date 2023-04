Chiede un selfie a Zanetti e poi gli dice "Forza Milan". Ecco la sua reazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanWorldForum : Tifoso Milan trolla Zanetti... con un selfie VIDEO -) -

Chiede un selfie a Zanetti, ma dice: "Forza Milan" Sport Mediaset

Zanetti, come detto, ha subito cambiato espressione del viso alle parole del giovane ragazzo, sentendosi preso in giro, salvo poi domandare al ragazzo: "Perché mi chiedi una foto e poi dici forza ..."