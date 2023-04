Chi mi spinge a scrivere? Ranucci! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non sentendomi troppo bene e senza alcuna voglia di ridere, né di sorridere, avevo chiesto al Direttore di esentarmi anche oggi dal propinare cazzate. Lui, al solito: ma certo, Andrea. E ha preso due piccioni con una fava: squisito col sottoscritto e prima pagina del Foglio più decente. Chapeau. Poi mi è venuta in mente, in zona Cesarini, l’ultima fatica televisiva di Sigfrido Ranucci, quello di Report, e insieme ad essa quasi tutte le altre sue. Ho pensato che tante stronzate, e talmente indecenti, spacciate da quel tipastro sul carcere, o sulla giustizia in generale, o su qualsiasi argomento cui si dedichi, stavano procurando qualche inatteso buonumore perfino a me. Ho buttato giù questa, peggio per Cerasa. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non sentendomi troppo bene e senza alcuna voglia di ridere, né di sorridere, avevo chiesto al Direttore di esentarmi anche oggi dal propinare cazzate. Lui, al solito: ma certo, Andrea. E ha preso due piccioni con una fava: squisito col sottoscritto e prima pagina del Foglio più decente. Chapeau. Poi mi è venuta in mente, in zona Cesarini, l’ultima fatica televisiva di Sigfrido Ranucci, quello di Report, e insieme ad essa quasi tutte le altre sue. Ho pensato che tante stronzate, e talmente indecenti, spacciate da quel tipastro sul carcere, o sulla giustizia in generale, o su qualsiasi argomento cui si dedichi, stavano procurando qualche inatteso buonumore perfino a me. Ho buttato giù questa, peggio per Cerasa.

