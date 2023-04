Chi l'ha visto?: le anticipazioni e i casi di questa sera 12 aprile, su Rai 3 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stasera su Rai 3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto?, la puntata del 12 aprile si occuperà di Rassoul Bissoultanov, l'assassino di Niccolò Ciatti. Stasera 12 aprile su Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Tra i casi che lo storico programma di Federica Sciarelli propone, c'è quello di Rassoul Bissoultanov, il ceceno ricercato per la morte dello studente Niccolò Ciatti. Il programma affronterà anche la storia di Jessika, legata alla presunta veggente di Trevignano. Rassoul Bissoultanov Rassoul Bissoultanov è stato condannato a ventitré anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma per l'omicidio di Niccolò Ciatti. Il ceceno, tuttora latitante, è già stato condannato in Spagna in appello a 15 anni per aver pestato e ucciso il 22enne nella notte … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stasu Rai 3 alle 21:20 torna Chi l'ha?, la puntata del 12si occuperà di Rassoul Bissoultanov, l'assassino di Niccolò Ciatti. Sta12su Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha?. Tra iche lo storico programma di Federica Sciarelli propone, c'è quello di Rassoul Bissoultanov, il ceceno ricercato per la morte dello studente Niccolò Ciatti. Il programma affronterà anche la storia di Jessika, legata alla presunta veggente di Trevignano. Rassoul Bissoultanov Rassoul Bissoultanov è stato condannato a ventitré anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma per l'omicidio di Niccolò Ciatti. Il ceceno, tuttora latitante, è già stato condannato in Spagna in appello a 15 anni per aver pestato e ucciso il 22enne nella notte …

