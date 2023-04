Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 12 aprile 2023 su Rai 3 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera – mercoledì 12 aprile 2023 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Che fine ha fatto l’assassino di Niccolò Ciatti? Rassoul Bissoultanov, il ceceno professionista di lotta e di arti marziali, condannato in entrambi i procedimenti aperti a suo carico in Spagna e Italia per l’omicidio del 21enne di Scandicci (Firenze), è scomparso da nove mesi. A Chi l’ha visto? parla il papà di Niccolò, ospite di Federica Sciarelli, in studio. Obiettivo, inoltre, sulla storia di Jessika, 17 anni, scomparsa dalla provincia di Bergamo: alcune segnalazioni della ragazza, affascinata dalle religioni, portano a Trevignano (Roma), dove una presunta veggente ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera – mercoledì 12– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Che fine ha fatto l’assassino di Niccolò Ciatti? Rassoul Bissoultanov, il ceceno professionista di lotta e di arti marziali, condannato in entrambi i procedimenti aperti a suo carico in Spagna e Italia per l’omicidio del 21enne di Scandicci (Firenze), è scomparso da nove mesi. A Chi? parla il papà di Niccolò, ospite di Federica Sciarelli, in studio. Obiettivo, inoltre, sulla storia di Jessika, 17 anni, scomparsa dalla provincia di Bergamo: alcune segnalazioniragazza, affascinata dalle religioni, portano a Trevignano (Roma), dove una presunta veggente ...

