Chi l’ha visto?, anticipazioni 12 aprile 2023: il caso Ciatti, la sparizione di Jessica stasera in tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, omicidi, gialli, persone scomparse e segnalazioni di cittadini in difficoltà con appelli in diretta, ecco cosa vedremo stasera, 12 aprile, su Rai 3 a partire dalle 21.20 circa. E, rigorosamente, in diretta. stasera il caso di Niccolò Ciatti a Chi l’ha visto? Stando alle anticipazioni oggi la trasmissione parlerà di Niccolò Ciatti. Che fine ha fatto il suo assassino? Rassoul Bissoultanov, il ceceno professionista di lotta e di arti marziali, condannato in entrambi i procedimenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Chi?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, omicidi, gialli, persone scomparse e segnalazioni di cittadini in difficoltà con appelli in diretta, ecco cosa vedremo, 12, su Rai 3 a partire dalle 21.20 circa. E, rigorosamente, in diretta.ildi Niccolòa Chi? Stando alleoggi la trasmissione parlerà di Niccolò. Che fine ha fatto il suo assassino? Rassoul Bissoultanov, il ceceno professionista di lotta e di arti marziali, condannato in entrambi i procedimenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Nikita Pelizon, vincitrice del #GFVIP 7, commenta il mancato invito a Verissimo: 'Penso che non si dovrebbe fare d… - calcioinglese : Notts County e Wrexham entrambe prime appaiate a quota 100 punti. Scontro diretto decisivo per decidere chi verrà… - HSkelsen : Rivelando il deficit ucraino in termini di contraerea si espone un punto debole che potrà essere sfruttato dai russ… - sardo_anonimo : RT @Ingrid06506718: C’è ancora speranza allora … il problema è di chi ha creduto che #bassetti era un virologo è che l’ #aifa è una cosa se… - rami_piu_smocci : RT @AutogriLLocryp: Stamattina sono profondamente disturbato. Circa 20 anni fa avevo visto all'opera un tagliagole talebano. Quel video no… -

Renzi e Calenda a un passo dalla rottura: c'eravamo (poco) amati Travaglio stronca Calenda e Renzi: "Chi sembrano". Gruber resta ... Gruber resta di stucco A Richetti ha risposto Luigi Marattin di ...di un partito dei liberal - democratici aperto e inclusivo resta l'... Nardi - Musetti, Atp Montecarlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici ... che nel corso del 2003 aveva ottenuto a malapena due vittorie, ha giocato un match molto solido contro l'ostico serbo Kecmanovic, reduce dalla finale all'Estoril persa contro Casper Ruud. Chi vince ... Cosa deve fare il governo per migliorare la performance energetica degli edifici ... che dovrebbe per prima cosa realizzare l'incrocio dei dati Enea con quelli dell'Agenzia delle entrate - territorio, sarebbe il primo compito del piano nazionale. Selezionare chi ha diritto al ... Travaglio stronca Calenda e Renzi: "sembrano". Gruber resta ... Gruber resta di stucco A Richettirisposto Luigi Marattin di ...di un partito dei liberal - democratici aperto e inclusivo resta'...... che nel corso del 2003 aveva ottenuto a malapena due vittorie,giocato un match molto solido contro'ostico serbo Kecmanovic, reduce dalla finale all'Estoril persa contro Casper Ruud.vince ...... che dovrebbe per prima cosa realizzare'incrocio dei dati Enea con quelli dell'Agenzia delle entrate - territorio, sarebbe il primo compito del piano nazionale. Selezionarediritto al ... Chi l’ha visto, le anticipazioni e i casi di questa sera Today.it