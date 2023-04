“Chi imbratta, paga”: il governo approva il decreto contro gli ecovandali (video) (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attacco al Senato, la vernice nera nella fontana della Barcaccia, quella arancione spruzzata sulla facciata di Palazzo Vecchio. E, ancora, l’imbrattamento dei quadri alla mostra di Van Gogh e quello della statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano. È un piccolo compendio della distruttiva idiozia degli ecovandali il video postato sui suoi social dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha annunciato così l’approvazione a tempo di record nel Consiglio dei ministri di ieri del decreto che ha introdotto sanzioni salate per chi deturpa i beni culturali. La misura era stata annunciata la settimana scorsa. Meloni: “Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non deve farla franca” “approvato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge per contrastare i sempre più ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attacco al Senato, la vernice nera nella fontana della Barcaccia, quella arancione spruzzata sulla facciata di Palazzo Vecchio. E, ancora, l’mento dei quadri alla mostra di Van Gogh e quello della statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano. È un piccolo compendio della distruttiva idiozia degliilpostato sui suoi social dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha annunciato così l’zione a tempo di record nel Consiglio dei ministri di ieri delche ha introdotto sanzioni salate per chi deturpa i beni culturali. La misura era stata annunciata la settimana scorsa. Meloni: “Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non deve farla franca” “to in Consiglio dei Ministri un disegno di legge per contrastare i sempre più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Fratelli d’Italia: “Tre anni di carcere per chi imbratta gli edifici culturali” - fattoquotidiano : Multe fino a 60mila euro per chi imbratta i monumenti, il Def e lo stato di emergenza per i migranti: cosa ha decis… - MediasetTgcom24 : Atti vandalici, FdI propone il carcere per gli ecoattivisti: 'Fino a tre anni per punire chi imbratta i beni cultur… - vic_purtusiello : RT @fanpage: “Decreto Sangiuliano contro chi imbratta è propaganda, attivisti non fanno danni” In un’intervista a - patepit : RT @GiovanniPaglia: È curioso un Governo che vuole 3 anni di carcere per chi imbratta un muro con vernice lavabile, e intanto cancella il r… -