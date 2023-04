Chi è Gaia Tortora, la giornalista figlia di Enzo ospite a Oggi è un altro giorno (Di mercoledì 12 aprile 2023) : padre, madre, figli, fidanzato, marito, anni, età, libro Gaia Tortora è una famosa giornalista, nonché la figlia del grande Enzo Tortora, storico conduttore Rai, poi ingiustamente messo in carcere con accuse rivelatesi infondate. Volto di La7, è ospite del programma Oggi è un altro giorno per parlare del suo libro, Testa alta, e avanti, dedicato proprio al padre e al clamoroso caso di ingiustizia che lo ha riguardato. La giornalista è nata nel 1969 a Roma; figlia del grande conduttore televisivo Enzo Tortora, sua madre è Miranda Fantacci. Sua sorella era Silvia Tortora, nota giornalista professionista, morta a 59 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) : padre, madre, figli, fidanzato, marito, anni, età, libroè una famosa, nonché ladel grande, storico conduttore Rai, poi ingiustamente messo in carcere con accuse rivelatesi infondate. Volto di La7, èdel programmaè unper parlare del suo libro, Testa alta, e avanti, dedicato proprio al padre e al clamoroso caso di ingiustizia che lo ha riguardato. Laè nata nel 1969 a Roma;del grande conduttore televisivo, sua madre è Miranda Fantacci. Sua sorella era Silvia, notaprofessionista, morta a 59 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tananairo : non sto ancora realizzando che tra poco più di due settimane vedo alberto e probabilmente anzi assolutamente o mi a… - gaia_randi : 'Essere lasciat* non è una tragedia.' Vallo a dire a chi, come me, ha sofferto un botto, e a volte soffre ancora. A… - C58Morini : RT @SalernoSal: Grazie a tutti qui e lì. Grazie a @mannocchia per quello che fa e per quello che è. Grazie a @KenLoachSixteen Gaia @valerio… - La_gaia_scienza : @bianca_cappa Chi è la diva? - Gaia_Mai_ : RT @attacchidipane: Chi paga le fedi di Millie Bobby Brown? -