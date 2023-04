Chi affronterà Jannik Sinner al prossimo turno a Montecarlo? Precedenti sfavorevoli, uno fa ancora male (Di mercoledì 12 aprile 2023) Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino (n.8 del mondo) ha fatto il suo esordio nel Masters1000 di Montecarlo: sulla terra rossa del Principato il nostro portacolori affrontava l’argentino Diego Schwartzman, che curiosamente ha accompagnato questi giorni di attesa che separavano Sinner da questa sfida, tenuto conto dell’esperienza in doppio. Una partita che nei fatti non c’è stata per il problema alla spalla sinistra che ha costretto il sudamericano ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-0 3-1. Nessuna fatica dunque per il giocatore italiano, che però avrebbe preferito accumulare un po’ di “esperienza” sul rosso monegasco, prima di affrontare il prossimo incontro. Il nome dell’avversario è quello di Hubert Hurkacz che, dopo aver sofferto non poco nel primo turno contro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Missione compiuta per. L’altoatesino (n.8 del mondo) ha fatto il suo esordio nel Masters1000 di: sulla terra rossa del Principato il nostro portacolori affrontava l’argentino Diego Schwartzman, che curiosamente ha accompagnato questi giorni di attesa che separavanoda questa sfida, tenuto conto dell’esperienza in doppio. Una partita che nei fatti non c’è stata per il problema alla spalla sinistra che ha costretto il sudamericano ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-0 3-1. Nessuna fatica dunque per il giocatore italiano, che però avrebbe preferito accumulare un po’ di “esperienza” sul rosso monegasco, prima di affrontare ilincontro. Il nome dell’avversario è quello di Hubert Hurkacz che, dopo aver sofferto non poco nel primocontro ...

