Chelsea | infortunio per Koulibaly | le sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilperde una pedina importante, Kalidoucostretto al cambio per un problema al flessore Ilperde una pedina importante, Kalidoucostretto al cambio per un problema al flessore. Nel rincorrere Rodrygo, l’ex Napoli si è poi toccato la gamba destra ed è dovuto uscire dal campo. Dovrà effettuare gli esami strumentali per capirne l’entità, ma la speranza di Lampard è quella che si sia fermato in tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.