Che problema c’è con Super Mario Bros. – Il Film? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mamma mia! Non c’è espressione migliore per descrivere il fenomeno che si è dimostrato essere Super Mario Bros. – Il Film al suo primo weekend nei cinema di tutto il mondo. Record di incassi per un Film d’animazione (si parla di 375 milioni in tutto il mondo) e un entusiasmo, da parte della maggior parte del pubblico, che ha dato vita a veri e propri tormentoni (come la canzone Peaches cantata da Jack Black, già si parla – in maniera semiseria – di Oscar 2024). La trasposizione cinematografica e animata del celebre idraulico di casa Nintendo è già un successo, eppure non possiamo che ripensare a quella tipica espressione che il baffuto eroe pronuncia spesso per descrivere anche il rovescio della medaglia. Come succede sempre più spesso, Super Mario ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mamma mia! Non c’è espressione migliore per descrivere il fenomeno che si è dimostrato essere. – Ilal suo primo weekend nei cinema di tutto il mondo. Record di incassi per und’animazione (si parla di 375 milioni in tutto il mondo) e un entusiasmo, da parte della maggior parte del pubblico, che ha dato vita a veri e propri tormentoni (come la canzone Peaches cantata da Jack Black, già si parla – in maniera semiseria – di Oscar 2024). La trasposizione cinematografica e animata del celebre idraulico di casa Nintendo è già un successo, eppure non possiamo che ripensare a quella tipica espressione che il baffuto eroe pronuncia spesso per descrivere anche il rovescio della medaglia. Come succede sempre più spesso,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - lucianonobili : Il problema non è se si scioglie @ItaliaViva. In realtà, l’impressione è che si stia sciogliendo Azione per le prop… - GiovaQuez : Casini: “Meloni che si scandalizzava per lo stato di emergenza durante una pandemia mondiale oggi lo dichiara per u… - GiovanniBrugna2 : @ElenaChiorino @FratellidItalia Non solo un problema per gli italiani ma anche per lo stesso P D,è ovvio che la ca… - AlessiDemiedomi : @Stella33418668 @bengoal85 Mi dispiace dirlo il problema non sei tu ma chi segue perché fino ad oggi non a messo un… -