ChatGPT | OpenAi ha tempo fino al 30 aprile per mettersi in regola

(Di mercoledì 12 aprile 2023)avràal 30per adempiere alle prescrizioni imposte dal Garante per la protezione dei dati personali riguardo a informativa, diritti degli interessati, utenti e non utenti, base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti. Solo allora, venendo meno le ragioni di urgenza, l’Autorità sospenderà il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani preso nei confronti della società statunitense epotrà tornare accessibile dall’Italia. Sulla base del provvedimento odierno dell’Autorità, informa in una nota – entro finela società dovrà dunque adottare una serie di misure concrete. Informativadovrà predisporre e rendere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GPDP_IT : #ChatGPT Entro il 30 aprile, #OpenAI dovrà adottare una serie di misure su informativa, diritti di interessati, ute… - lastknight : Ricapitolando: ?????? Forse il provvedimento del Garante Italiano sulla privacy riguardante ChatGPT non era così stram… - guidoscorza : #cosedagarante | ChatGPT: @GPDP_IT, limitazione provvisoria sospesa se OpenAI adotterà le misure richieste. L’Autor… - fisco24_info : Garante Privacy, entro aprile OpenAI adotti misure per ChatGpt: Informativa e verifica età, poi tornerà accessibile… - ammandalari : RT @guidoscorza: #cosedagarante | ChatGPT: @GPDP_IT, limitazione provvisoria sospesa se OpenAI adotterà le misure richieste. L’Autorità ha… -

... ho fatto alcuni esperimenti letterari per certi aspetti strabilianti con(mi dicono invece ... un chatbot gratuito sviluppato dae progettato per simulare conversazioni tra umani (...Il Garante della privacy ha deciso che, l'organizzazione statunitense che possiede il chatbot, avrà tempo fino al 30 aprile per adottare ...Craiyon era un'imitazione open source del generatore di immagini Dall - E 2 di, la startup dietro. Lo strumento è stato il primo a mostrare come l'intelligenza artificiale fosse in ...

E' il tempo concesso dal Garante per la privacy a OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, per soddisfare le richieste dell'Autorità che aveva limitato provvisoriamente il trattamento dei dati ...Il Garante della Privacy sospende il blocco a ChatGPT in Italia, se la società OpenAI deciderà di adempire alle richieste dell’Autorità entro il 30 aprile. Il ...