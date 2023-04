ChatGpt, OpenAI collabora con il Garante privacy per tutelare gli utenti italiani (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Ufficio stampa del Garante aveva diramato, nella giornata del 4 Aprile, un comunicato stampa, con cui annunciava un incontro, in videoconferenza, tra i rappresentanti di OpenAI e il Garante per la protezione dei dati personali, che nei giorni scorsi ha imposto alla piattaforma di ChatGpt di limitare temporaneamente il trattamento dei dati degli utenti italiani, finché non si sarebbe messa in regola con la normativa italiana e europea. L’iniziativa di un incontro è stata molto apprezzata dal Garante e fa seguito alla lettera con cui la società statunitense ha risposto al Garante per esprimere la propria disponibilità immediata a collaborare con l’Autorità italiana al fine di rispettare la disciplina privacy europea e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Ufficio stampa delaveva diramato, nella giornata del 4 Aprile, un comunicato stampa, con cui annunciava un incontro, in videoconferenza, tra i rappresentanti die ilper la protezione dei dati personali, che nei giorni scorsi ha imposto alla piattaforma didi limitare temporaneamente il trattamento dei dati degli, finché non si sarebbe messa in regola con la normativa italiana e europea. L’iniziativa di un incontro è stata molto apprezzata dale fa seguito alla lettera con cui la società statunitense ha risposto alper esprimere la propria disponibilità immediata are con l’Autorità italiana al fine di rispettare la disciplinaeuropea e ...

