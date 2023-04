ChatGpt, il Garante privacy: “Sarà riattivata in Italia se si adeguerà a indicazioni entro aprile” (Di mercoledì 12 aprile 2023) OpenAi, la società sviluppatrice di ChatGpt, avrà tempo fino al 30 aprile per adeguarsi alle indicazioni del Garante della privacy rispetto a informativa, diritti degli utenti e dei non utenti e base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi. In caso di adempimento, venendo meno le ragioni di urgenza, l’Autorità sospenderà il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti Italiani adottato nei giorni scorsi, rendendo il servizio di nuovo accessibile dall’Italia. Lo comunica lo stesso Garante, indicando l’elenco di misure richieste a OpenAi: in primo luogo, “rendere disponibile sul proprio sito un’informativa trasparente, in cui siano illustrate modalità e logica alla base del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) OpenAi, la società sviluppatrice di, avrà tempo fino al 30per adeguarsi alledeldellarispetto a informativa, diritti degli utenti e dei non utenti e base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi. In caso di adempimento, venendo meno le ragioni di urgenza, l’Autorità sospenderà il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utentini adottato nei giorni scorsi, rendendo il servizio di nuovo accessibile dall’. Lo comunica lo stesso, indicando l’elenco di misure richieste a OpenAi: in primo luogo, “rendere disponibile sul proprio sito un’informativa trasparente, in cui siano illustrate modalità e logica alla base del ...

