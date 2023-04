ChatGPT, il blocco in Italia sarà sospeso se l’azienda adotterà le misure richieste dal Garante della Privacy entro il 30 aprile (Di mercoledì 12 aprile 2023) OpenAI avrà tempo fino al 30 aprile per adempiere alle prescrizioni imposte dal Garante per la protezione dei dati personali riguardo a informativa, diritti degli interessati, utenti e non utenti, base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 aprile 2023) OpenAI avrà tempo fino al 30per adempiere alle prescrizioni imposte dalper la protezione dei dati personali riguardo a informativa, diritti degli interessati, utenti e non utenti, base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti. L'articolo .

