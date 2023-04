ChatGpt | i bug segnalati dagli utenti gli faranno guadagnare fino a 20mila dollari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solotrend : Open AI, fino a 20 mila dollari a chi trova bug in ChatGpt - Azienda lancia Bug Bounty Program per scovare falle di… - ansa_tecnologia : Open AI, fino a 20 mila dollari a chi trova bug in ChatGpt. Azienda lancia Bug Bounty Program per scovare falle di… - fisco24_info : Open AI, fino a 20 mila dollari a chi trova bug in ChatGpt: Azienda lancia Bug Bounty Program per scovare falle di… - ItaliaStartUp_ : Open AI, fino a 20 mila dollari a chi trova bug in ChatGpt - Hi-tech - Agenzia ANSA - glooit : Open AI, fino a 20 mila dollari a chi trova bug in ChatGpt leggi su Gloo -

... il modello di linguaggio AI multimodale di OpenAI, alla base anche di. BioBootloader, ... Anche se ci sono molti, verrà eseguito a ripetizione fino a quando tutto non sarà sistemato" spiega ...Si apre la caccia aisuIl programma in questione viene descritto da OpenAI come un modo per " riconoscere e premiare le preziose intuizioni dei ricercatori di sicurezza " che, con il ...Al contrario, corre, e molto,. Nonostante alcuni intoppi (della privacy problemi di compliance in alcuni Paesi) infatti, il chatbot di OpenAI sta riscuotendo molto successo. leggi anche ...

Open AI, fino a 20 mila dollari a chi trova bug in ChatGpt Agenzia ANSA

OpenAI vi ricompenserà per trovare bug in ChatGpt. Ebbene sì, quello che avete appena letto non è assolutamente uno scherzo, bensì la descrizione del nuovo programma Bug Bounty annunciato ieri dalla c ...Based on the severity and impact of the reported vulnerability, OpenAI will hand out cash rewards ranging from $200 for low-severity findings to up to $20,000 for exceptional discoveries.