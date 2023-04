Champions:Di Lorenzo, buon atteggiamento, fiduciosi per ritorno' (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile, ma anche con Elmas abbiamo creato tante occasioni. Siamo fiduciosi, non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile, ma anche con Elmas abbiamo creato tante occasioni. Siamo, non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 2+2 - Giovanni Di Lorenzo è l'unico difensore attualmente in Serie A con 2+ gol in campionato e 2+ gol in Champions… - Ftbnews24 : #Milan-Napoli 1-0, Di Lorenzo: “L’assenza di una punta ha pesato” #Champions League, Milan, Napoli, Di Lorenzo, Ma… - cronachecampane : #CalcioNapoli #UltimeNotizie #champions #dilorenzo L'INTERVISTA Di Lorenzo: “Abbiamo sprecato tanto. Fiducioso per… - TUTTOJUVE_COM : Champions, Di Lorenzo: 'Buon atteggiamento, fiduciosi per ritorno' - PianetaMilan : #MilanNapoli, #DiLorenzo a @MedInfinityIT: “L’atteggiamento ci fa ben sperare per il ritorno” - #UCL… -