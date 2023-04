Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 35 - Con la vittoria sul Chelsea di questa sera, Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore con più successi in Cham… - Gazzetta_it : Gol! Real Madrid - Chelsea 1-0, rete di Benzema K. (RMA) - tuttoatalanta : Champions / Real Madrid-Chelsea 2-0, le pagelle: Benzema è arte, Chilwell rosso decisivo - vzctorcrf : UEFA Champions League ?? Real Madrid 2 x 0 Chelsea ?? - Benzema e Asensio - romanewseu : Champions League, l’andata del derby italiano è rossonera. Vince anche il Real Madrid -

Con un gol per tempo (2 - 0) ilsbriga la pratica Chelsea e ipoteca la qualificazione alle semifinali diLeague. Hanno deciso Benzema, al 26° gol stagionale, e il subentrato Asensio. Un successo fondamentale, che ......la squadra di Ancelotti ha dominato e quella di Lampard ha badato più a non affondare che a dimostrare di non essere l'intrusa tra le magnifiche otto arrivate a questo punto della. Il...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata dei quarti di finale diLeague: pagelleMadrid Chelsea Le pagelle dei protagonisti del match traMadrid e Chelsea, valido per l'andata dei quarti di finale diLeague 2022/2023. TOP: Benzema, ...

Champions League in tv, dove vedere Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea Adnkronos

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Al Bernabeu il Real Madrid si aggiudica l’andata dei quarti di Champions League vincendo per 2-0 contro il Chelsea: le reti decisive per i Blancos portano le firme del ...Il Real Madrid vince con grande autorevolezza (2-0) contro il Chelsea, allo stadio Bernabeu, la sfida d'andata valida per i quarti di finale di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti dimostra ...