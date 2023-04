Champions | Milan-Napoli | a San Siro ' derby' per la storia 

(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI -, atto terzo. All'interno del panorama europeo più importante, con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, rossoneri e azzurri, chi per un motivo e chi per l'altro, sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia. Questa sera a San, a partire dalle ore 21.00, andrà in scena l'andata delitaliano dei quarti di finale diLeague. Una sfida affascinate tra chi il proprio nome nella storia della manifestazione l'ha impresso a fuoco alzando ben 7 coppe dalle grandi orecchie, e chi, tra umiltà, carattere e un gioco spumeggiante, ha già raggiunto un traguardo mai ottenuto finora. Ilmancava ai quarti dida ben 11 anni, ilci è arrivato per la prima volta assoluta: ora è vietato fermarsi per ...

MILANO - San Siro, Italia, Europa. La nuova mappa della Champions League porta al Meazza strapieno, dove stasera Milan e Napoli giocano l'andata per un posto in semifinale e rimettono la Serie A al centro della scena. L'evento storico oscura perfino la ...

Le tessere del tifoso e le sanzioni sempre più pesanti hanno spostato i pericoli di rappresaglie lontano da San Siro. Impossibile controllare il fronte degli ultrà: saranno circa ...C'è entusiasmo dentro e fuori Milanello, il centro sportivo dove si allena il Milan: la squadra rossonera è carica per i quarti di finale di Champions contro il Napoli e i ...