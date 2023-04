Champions: Milan-Napoli, a San Siro 'derby' per la storia (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Milan-Napoli, atto terzo. All'interno del panorama europeo più importante, con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, rossoneri e azzurri, chi per un motivo e chi per l'altro, sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia. La partita è in corso e stabilirà chi tra le due italiane andrà ai quarti di finale di Champions League. Una sfida affascinate tra chi il proprio nome nella storia della manifestazione l'ha impresso a fuoco alzando ben 7 coppe dalle grandi orecchie, e chi, tra umiltà, carattere e un gioco spumeggiante, ha già raggiunto un traguardo mai ottenuto finora. Il Milan mancava ai quarti di Champions da ben 11 anni, il Napoli ci è arrivato per la prima volta assoluta: ora è vietato fermarsi per continuare a sognare. Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI -, atto terzo. All'interno del panorama europeo più importante, con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, rossoneri e azzurri, chi per un motivo e chi per l'altro, sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia. La partita è in corso e stabilirà chi tra le due italiane andrà ai quarti di finale diLeague. Una sfida affascinate tra chi il proprio nome nella storia della manifestazione l'ha impresso a fuoco alzando ben 7 coppe dalle grandi orecchie, e chi, tra umiltà, carattere e un gioco spumeggiante, ha già raggiunto un traguardo mai ottenuto finora. Ilmancava ai quarti dida ben 11 anni, ilci è arrivato per la prima volta assoluta: ora è vietato fermarsi per continuare a sognare.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??La parata di #Maignan su #DiLorenzo è pazzesca. Un intervento mostruoso e decisivo in un quarto di finale di… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - sportli26181512 : Anche Spalletti fa turnover per il Milan: a Verona tantissimi cambi: Luciano Spalletti si affida al turnover in vis… - Legend_0488 : @Er_Libanese7 Ho sempre rispettato il Milan … c’è poco da Dire in Europa sono solo da invidiare …. 7 Champions dopo il Real ci sono loro …. -