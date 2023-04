Champions | Milan-Napoli | 1-0 | gol di Bennacer

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) - Ilbatte 1-0 ila San Siro nella gara d'andata dei quarti di finale diLeague. I campioni d'Italia si impongono con il gol di, a segno al 40'. Ilchiude in 10 per l'espulsione di Anguissa, che sarà squalificato al ritorno - in programma martedì 18 aprile - come Kim Min-Jae, diffidato e ammonito. LA PARTITA - Pronti, via e ilha una colossale occasione alla prima azione del match. Anguissa scappa a destra e crossa, il pallone basso sfila e complice l'errore di Krunic finisce a Kvaratskhelia: il georgiano può battere a porta vuota da due passi, Krunic rimedia e respinge prima che Mario Rui spedisca in curva il tap-in. Ilinsiste: Anguissa prova dal limite al 4', Maignan devia in corner. Il ...

