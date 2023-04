Champions League, Spalletti: “Spero di trovare Guardiola a Istanbul” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Il fattore campo non è mai stato importante per Napoli e Milan. Ma è un lavoro da fare, avere una mentalità da campioni per giocare sempre al massimo. Si tratta di una crescita per poter fare poi risultati importante”. Così Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha èresentato l’andata dei quarti di Champions League contro il Milan. L’allenatore azzurro ha spiegato: “La forza di una squadra non è mai una addizione dei calciatori. Servono le qualità, i comportamenti. Fin qui abbiamo fatto vedere di saper scegliere sempre come giocare al di là di presenti e assenti. Abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen, siamo arrivati a questo punto in Champions anche senza lui. Mi aspetto che chi va in campo avrà la massima fiducia per far venire fuori il collettivo. Raspadori si è allenato solo oggi, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Il fattore campo non è mai stato importante per Napoli e Milan. Ma è un lavoro da fare, avere una mentalità da campioni per giocare sempre al massimo. Si tratta di una crescita per poter fare poi risultati importante”. Così Luciano, intervenuto in conferenza stampa, ha èresentato l’andata dei quarti dicontro il Milan. L’allenatore azzurro ha spiegato: “La forza di una squadra non è mai una addizione dei calciatori. Servono le qualità, i comportamenti. Fin qui abbiamo fatto vedere di saper scegliere sempre come giocare al di là di presenti e assenti. Abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen, siamo arrivati a questo punto inanche senza lui. Mi aspetto che chi va in campo avrà la massima fiducia per far venire fuori il collettivo. Raspadori si è allenato solo oggi, ...

