Champions League | Milan-Napoli | la diretta della partita | LIVE NEWS

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - OptaPaolo : 1 - André #Onana è il portiere con più parate (39) e più clean sheets (6) in questa Champions League. Onana ha para… - fcin1908it : #Condò: 'Ieri l'Inter è stata nettamente superiore, ha quasi nascosto la palla al Benfica, cosa che i portoghesi er… - RaiNews : Champions League, in campo Milan-Napoli, un derby italiano per i quarti di finale. Segui la cronaca testuale Pioli:… - Fantacalcio : LIVE - Champions League, 15 minuti all'inizio di Milan-Napoli: le ultime -

Commenta per primo Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan - Napoli , andata dei quarti di finale di. Ecco le sue parole a Prime Video. 'Siamo molto emozionati, questi ragazzi hanno dato prova di saper superare grandi prove. Siamo molto fiduciosi. Non sono abituato a parlare di me ...Commenta per primo Il Milan ospita a San Siro il Napoli nell'andata dei quarti di finale die prima della gara Paolo Maldini , dirigente rossonero, è intervenuto a Infinity : 'L'atmosfera è magica, non c'era da qualche anno e siamo super contenti. Siamo orgogliosi del nostro ...Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime per commentare il match di questa sera, in, contro il Milan. Le parole di Spalletti: "Prima di tutto dobbiamo divertirci in questa serata, dobbiamo vivere le emozioni in tutta la sua ampiezza, non solo in profondità. Se una ...

A poche ore dall’attesissimo Milan-Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League, sono arrivate le dichiarazioni del figlio di Aurelio De Laurentiis. Il figlio del ...Il dirigente del Napoli Cristiano Giuntoli ha presentato la sfida contro il Milan ai microfoni di 'Infinity' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per l'andata dei quarti di finale di ...