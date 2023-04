Champions League, Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea: dove vederle in tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi con le gare di andata dei quarti di finale di Champions League. In campo stasera Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea. Le due squadre italiane si affronteranno allo stadio San Siro a partire dalle ore 21. Il macht sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video, la piattaforma legata al colosso dell’ecommerce che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva di questo e ancora altre tre partite della Champions League 2022-2023. I campioni d’Italia in carica sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro l’Empoli. Gli azzurri, invece, devono fare a meno di Victor Osimhen, ancora out per un problema muscolare agli adduttori. “Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi con le gare di andata dei quarti di finale di. In campo stasera. Le due squadre italiane si affronteranno allo stadio San Siro a partire dalle ore 21. Il macht sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video, la piattaforma legata al colosso dell’ecommerce che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva di questo e ancora altre tre partite della2022-2023. I campioni d’Italia in carica sono reduci dal pareggio interno per 0-0 contro l’Empoli. Gli azzurri, invece, devono fare a meno di Victor Osimhen, ancora out per un problema muscolare agli adduttori. “Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - CB_Ignoranza : Mettete il patch della Champions League anche alla prossima di campionato. #BenficaInter #ChampionsLeague - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - RobbsRoys : @tiornanetre Io non guardo in faccia niente e nessuno, per me Mbappè è più forte, Haaland può vincere 13 Premier Le… - PressReview99 : Spalletti in conferenza stampa per Milan Napoli UEFA Champions League - CalcioNapoli24 -