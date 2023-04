Champions League: Milan-Napoli dove vederla e formazioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli: ecco le formazioni della partita e dove poter vedere la diretta Andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli. Dopo dieci giorni dalla partita di campionato, vinta dal Milan per 4 a 0, le due italiane si affronteranno in Europa. Milan-Napoli rappresenta un incrocio inedito per quanto riguarda la Champions: al di fuori dei nostri confini, infatti, le due squadre non si erano mai ritrovate l’una contro l’altra. La partita si giocherà questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, a San Siro con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00. L’incontro sarà trasmessa in diretta e in ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Andata dei quarti ditra: ecco ledella partita epoter vedere la diretta Andata dei quarti ditra. Dopo dieci giorni dalla partita di campionato, vinta dalper 4 a 0, le due italiane si affronteranno in Europa.rappresenta un incrocio inedito per quanto riguarda la: al di fuori dei nostri confini, infatti, le due squadre non si erano mai ritrovate l’una contro l’altra. La partita si giocherà questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, a San Siro con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00. L’incontro sarà trasmessa in diretta e in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - Gazzetta_it : Do you speak english, Ancelotti? Segreti e aneddoti dei suoi anni al #Chelsea #UCL - __ElBeh : RT @emaxstatman: Marcelo Lippi for Juventus: ?? 5× Scudetto ?? 4× Supercoppa ?? 1× Coppa Italia ?? 1× UEFA Super Cup ?? 1× Champions League ?? 1… -