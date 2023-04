Champions League, Milan-Napoli: Daspo per tre tifosi rossoneri (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il servizio di ordine pubblico predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi in occasione della partita di questa sera Milan-Napoli è intervenuto 20 minuti prima del calcio d’inizio al cancello 6 per allontanare una ventina di tifosi ospiti che non avevano un biglietto valido per l’ingresso. Il servizio di ordine pubblico, partecipato dalla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, dalla Polizia Locale, ha preso il via sin dalle ore 14 con la bonifica dello stadio Meazza ed è proseguito con la supervisione dell’attività di prefiltraggio e filtraggio da parte degli steward, con la vigilanza ai parcheggi in occasione dell’afflusso dei tifosi e con il corridoio per l’ingresso dei supporter biancoazzurri. È nel corso del filtraggio che la Polizia di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il servizio di ordine pubblico predisposto dal Questore dio Giuseppe Petronzi in occasione della partita di questa seraè intervenuto 20 minuti prima del calcio d’inizio al cancello 6 per allontanare una ventina diospiti che non avevano un biglietto valido per l’ingresso. Il servizio di ordine pubblico, partecipato dalla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, dalla Polizia Locale, ha preso il via sin dalle ore 14 con la bonifica dello stadio Meazza ed è proseguito con la supervisione dell’attività di prefiltraggio e filtraggio da parte degli steward, con la vigilanza ai parcheggi in occasione dell’afflusso deie con il corridoio per l’ingresso dei supporter biancoazzurri. È nel corso del filtraggio che la Polizia di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - OptaPaolo : 1 - André #Onana è il portiere con più parate (39) e più clean sheets (6) in questa Champions League. Onana ha para… - OptaPaolo : 4 - Ismaël Bennacer ???? è il quarto giocatore africano a trovare il gol con la maglia del Milan in Champions League,… - PignaInCalo : RT @OptaPaolo: 1 - André #Onana è il portiere con più parate (39) e più clean sheets (6) in questa Champions League. Onana ha parato l'84.8… - rjollat : rega c’è bisogno della super league il prima possibile, la champions ha rotto i coglioni e noi a prescindere possia… -