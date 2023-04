Champions League, Milan-Napoli 1-0: a San Siro decide Bennacer. Tra sei giorni il ritorno al Maradona (Di mercoledì 12 aprile 2023) È un Milan che si regala un?altra grande notte europea, vincendo 1-0 contro il Napoli grazie al gol di Bennacer. A San Siro, davanti a quasi 75mila spettatori (più di 8,5 milioni... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 aprile 2023) È unche si regala un?altra grande notte europea, vincendo 1-0 contro ilgrazie al gol di. A San, davanti a quasi 75mila spettatori (più di 8,5 milioni...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - OptaPaolo : 1 - André #Onana è il portiere con più parate (39) e più clean sheets (6) in questa Champions League. Onana ha para… - OptaPaolo : 4 - Ismaël Bennacer ???? è il quarto giocatore africano a trovare il gol con la maglia del Milan in Champions League,… - keiralhie : RT @lorenzopelati19: 2 anni fa vincevamo 11-10 ai rigori contro il rio ave qualificandoci ai gironi di Europa League. Oggi c’è sul piatto… - ReErthu : @ChampionsLeague @LBA @EASPORTSFIFA @Federvolley ti fa capire una cosa la partita di stasera in Champions League co… -