Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Champions League in TV: ecco la programmazione completa delle gare dei quarti di finale e dove vedere le partite La Champions League 2022/23 entra nel vivo con i quarti di finale che vedono ancora in lizza 3 squadre italiane su 4: eliminata ai gironi la Juventus, retrocessa in Europa League, una volta qualificate alla fase ad eliminazione diretta hanno passato anche gli ottavi di finale il Napoli di Luciano Spalletti (che ha eliminato i tedeschi dell'Eintracht Francoforte), il Milan di Stefano Pioli (che ha avuto la meglio sugli inglesi del Tottenham di Antonio Conte) e l'Inter di Simone Inzaghi, che ha superato il Porto. Partenopei e rossoneri saranno ora opposti in un derby fratricida, mentre i nerazzurri si giocheranno l'accesso alle semifinali con il Benfica.

