Champions League, il Milan batte il Napoli 1-0 nell'andata dei quarti: decide gol di Bennacer (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Milan fa un passo verso la semifinale di Champions League, battendo il Napoli per uno a zero a San Siro nell'andata dei quarti. La squadra rossonera passa grazie a un gol di Bennacer, confermandosi il più ostico degli avversari incontrati dai partenopei in stagione. Pioli sceglie lo stesso undici che molto male ha fatto agli azzurri al Maradona dieci giorni fa: Brahim Diaz a sconquassare le linee avversarie e Bennacer ad annullare Lobotka. Spalletti, per contro, lascia in panchina l'unico centravanti che ha a disposizione (Raspadori) e si affida a un tridente inedito con Kvaratskhelia, Elmas e Lozano. Un minuto e il Napoli potrebbe passare in vantaggio: buco incredibile al centro della difesa ...

