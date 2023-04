Champions League, dopo l’Inter oggi spicca il derby Milan-Napoli: partite e diretta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ieri l’Inter ha conquistato una vittoria memorabile nell’andata dei quarti di finale di Champions League, battendo 0-2 il Benfica (vedi articolo). Stasera si completa il quadro, con il derby Milan-Napoli in sola diretta streaming. Champions League – ANDATA QUARTI Milan-Napoli mercoledì 12 aprile ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video Real Madrid-Chelsea mercoledì 12 aprile ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ieriha conquistato una vittoria memorabile nell’andata dei quarti di finale di, battendo 0-2 il Benfica (vedi articolo). Stasera si completa il quadro, con ilin solastreaming.– ANDATA QUARTImercoledì 12 aprile ore 21 –streaming Amazon Prime Video Real Madrid-Chelsea mercoledì 12 aprile ore 21 –TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

