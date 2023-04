Champions League 2022/2023, risultati e classifiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto pronto per la Champions League 2022/2023. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Milan, Inter, Napoli e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. QUARTI DI FINALE – RITORNO Martedì 18 aprile – ore 21:00 Napoli-Milan Chelsea-Real Madrid Mercoledì 19 aprile – ore 21:00 Bayern-Manchester City Inter-Benfica QUARTI DI FINALE – ANDATA Martedì 11 aprie 2023 – ore 21:00 Benfica-Inter 0-2 (52? Barella, 81? rig.Lukaku) Manchester City-Bayern 3-0 (27? Rodri, 70? Silva, 76? Haaland) Mercoledì 12 aprile 2023 – ore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto pronto per la. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Milan, Inter, Napoli e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. QUARTI DI FINALE – RITORNO Martedì 18 aprile – ore 21:00 Napoli-Milan Chelsea-Real Madrid Mercoledì 19 aprile – ore 21:00 Bayern-Manchester City Inter-Benfica QUARTI DI FINALE – ANDATA Martedì 11 aprie– ore 21:00 Benfica-Inter 0-2 (52? Barella, 81? rig.Lukaku) Manchester City-Bayern 3-0 (27? Rodri, 70? Silva, 76? Haaland) Mercoledì 12 aprile– ore ...

