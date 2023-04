Champions, l’andata va al Milan: 1-0 al Napoli, segna Bennacer. Al Bernabeu il Real Madrid ne fa 2 al Chelsea (Di mercoledì 12 aprile 2023) È la rete di Bennacer al 40? a regalare la vittoria al Milan contro il Napoli a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno chiuso la gara in dieci, per il doppio giallo in pochi minuti su Anguissa. Nell’altra partita in programma oggi, il Real Madrid ha vinto contro il Chelsea grazie ai gol di Benzema al 21? del primo tempo e il raddoppio al 29? della ripresa con Asensio. Nella ripresa il Chelsea ha giocato in dieci, dopo l’espulsione dopo 14? dal rientro in campo di Chilwell. April 12, 2023 su Open Leggi anche: Niente pace tra Maldini e Spalletti, la frecciata del dirigente rossonero prima di Milan-Napoli: «Per i miei gusti ha parlato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) È la rete dial 40? a regalare la vittoria alcontro ila San Siro perdei quarti di finale di. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno chiuso la gara in dieci, per il doppio giallo in pochi minuti su Anguissa. Nell’altra partita in programma oggi, ilha vinto contro ilgrazie ai gol di Benzema al 21? del primo tempo e il raddoppio al 29? della ripresa con Asensio. Nella ripresa ilha giocato in dieci, dopo l’espulsione dopo 14? dal rientro in campo di Chilwell. April 12, 2023 su Open Leggi anche: Niente pace tra Maldini e Spalletti, la frecciata del dirigente rossonero prima di: «Per i miei gusti ha parlato ...

