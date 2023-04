Cerimonia della Polizia, troppo sole e caldo sulla terrazza del Pincio: lieve malore per due agenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Complice il caldo e il sole che batteva sulla terrazza del Pincio, due agenti – una donna e un uomo- hanno avuto un malore durante le celebrazioni per il 171esimo anniversario della Polizia. Schierati da ore davanti al palco dove sedevano il premier Giorgia Meloni, ministri e autorità, prima una poliziotta ha accusato un lieve svenimento – immediati i soccorsi- poco dopo è toccato a un collega. Entrambi hanno lasciato le file degli agenti, accompagnati e subito sostituiti da altri due poliziotti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Complice ile ilche battevadel, due– una donna e un uomo- hanno avuto undurante le celebrazioni per il 171esimo anniversario. Schierati da ore davanti al palco dove sedevano il premier Giorgia Meloni, ministri e autorità, prima una poliziotta ha accusato unsvenimento – immediati i soccorsi- poco dopo è toccato a un collega. Entrambi hanno lasciato le file degli, accompagnati e subito sostituiti da altri due poliziotti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : La #BandaMusicale, una compagnia di commissari del 111° corso, due compagnie di allievi agenti del 221° corso e il… - vigilidelfuoco : Istruttore - Allievo. Un legame forte che si crea in 9 mesi di corso di formazione e riassunto in questo abbraccio… - _Carabinieri_ : #10aprile 1954: cerimonia di posa della prima pietra della caserma Hazon, sede del Comando Generale dell’Arma dei… - TG24info : Frosinone – Oggi il 171° #Anniversario della fondazione della Polizia | - ilfattovideo : Cerimonia della Polizia, troppo sole e caldo sulla terrazza del Pincio: lieve malore per due agenti -