Centesimi rari: questi esemplari raggiungono migliaia di euro di valore (Di mercoledì 12 aprile 2023) Hanno detto tutti addio alle monete da 1 centesimo, ma questo esemplare arriva a valere sino a 3.00 euro. Un valore strabiliante vero? Vediamo quali sono le sue caratteristiche e perchè arriva ad un valore così alto. Moneta da 1 centesimo dal valore di 3.000 euro: caratteristiche e dettagli Le monete da 1 centesimo non le vuole più nessuno, anche se hanno fatto la loro storia scrivendola dopo la Lira è stata sostituita. In circolazione ci sono ancora 5.000 monete da 1 centesimo che non sono le classiche conosciute, bensì con errore di conio che le ha rese da collezione. In realtà, gli errori sono due: Il primo è il disegno principale con la stampa della Mole Antonelliana di Torino Il secondo è la sua grandezza che la rende similare ai 2 Centesimi Un doppio errore che ha ...

